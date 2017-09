Assassin's Creed Origins: Ubisoft pubblica un nuovo trailer cinematico

ha quest'oggi pubblicato un nuovo cinematic trailer dedicato ad, in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il 27 ottobre.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima, non contiene sequenze di gameplay, bensì si concentra sul susseguirsi di scene cinematiche ritraenti personaggi e ambientazioni del gioco. L'atmosfera generale sembra essere cupa e rarefatta, il tutto sublimato dalla colonna sonora originale del titolo.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Assassin's Creed: Origins uscirà il 27 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Ubisoft ha recentemente annunciato che il gioco si arricchirà in un secondo momento con la modalità Discovery, che permetterà di apprendere tutti i dettagli storici dei luoghi dell'Antico Egitto rappresentati in Origins.