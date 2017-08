Assassin's Creed Origins: Ubisoft soddisfatta della versione Xbox One X

Nel corso di un'intervista concessa a We Write Things,è tornata a discutere dell'attesso, nuovo capitolo della serie action-adventure che questa volta ci porterà nell'Antico Egitto.

La casa francofona si è soffermata in particolare sul comparto tecnico che presenterà la versione Xbox One X del gioco, che promette essere la migliore in campo console.

"Ci piace sempre avere nuovi 'giocattoli' con cui giocare. E' davvero un'ottima macchina. Ciò che ci permette di fare, è costruire un sistema di risoluzione dinamica per ottenere un rendering in 4K. Il mondo che abbiamo costruito in 4K è incredibile. Questa è solo un aspetto che possiamo raggiungere con Xbox One X", queste le dichiarazioni del producer Julien Laferriere.

Assassin's Creed: Origins uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 27 ottobre 2017. Ubisoft ha recentemente confermato di non avere nessun piano per portare il suo titolo su Nintendo Switch.