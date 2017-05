Assassin's Creed Origins uscirà il 31 ottobre su PC, PS4 e Xbox One?

Si continua a parlare del nuovo episodio di: nella giornata di ieri,ha confermato che il titolo sarà svelato all'E3 di Los Angeles, nel frattempo sono emersisu trama, ambientazione e gameplay.

La stessa fonte che ha diffuso i primi dettagli sul gioco rivela ora anche alcune informazioni sulla presunta data di lancio: secondo quanto riportato, l'uscita di Assassin's Creed Origins (titolo provvisorio) sarebbe prevista per il 31 ottobre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Un porting per Nintendo Switch non sembra essere in cantiere per il momento.

La fonte parla anche di un breve reveal teaser che sarà pubblicato il 19 maggio, viene però confermato che la presentazione ufficiale si terrà durante la conferenza E3 di Ubisoft, in programma per lunedì 12 giugno alle 22:00, ora italiana.