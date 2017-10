Assassin's Creed Origins utilizzerà la risoluzione dinamica su tutte le console

Intervistato dal canale YouTube Resero, il Game Director diha confermato che il gioco utilizzerà una risoluzione dinamica su tutte le console, ovvero PlayStation 4, Xbox One, PS4 Pro e Xbox One X.

Secondo le parole di Ashraf Ismail, questa decisione è stata presa per non sacrificare la stabilità framerate, utilizzando la risoluzione dinamica è stato possibile ottimizzare e migliorare il framerate, evitando rallentamenti e aumentando la stabilità generale del gioco.

Il Game Director ha poi ribadito che l'aggiornamento per Xbox One X sarà disponibile dal 7 novembre, data di uscita della nuova console Microsoft. Assassin's Creed Origins arriverà nei negozi il 27 ottobre nei formati PC, PS4 e Xbox One.