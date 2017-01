Assassin's Creed: qual è l'anello mancante tra film e videogioco?

Quello diè sicuramente uno dei franchise più amati nel mondo dei videogiochi. La serie può vantare una solida schiera di fan e risultati soddisfacenti per i diversi capitoli, accolti sempre calorosamente dal pubblico. Sembra, però, che il film ispirato ad essa non abbia ottenuto gli stessi consensi.

Purtroppo, infatti, non tutti i pareri riguardo al film di Assassin's Creed sono positivi, e la reazione del pubblico sembra essere alquanto tiepida. Tra le pagine di Everyeye.it potete trovare anche la nostra recensione, che ha valutato la produzione con un 6.



Nonostante la tiepida accoglienza ricevuta dalla critica e dagli utenti sui principali social network, la pellicola con Michael Fassbender si è comportata bene al botteghino italiano, registrando un discreto successo commerciale nel nostro paese, segno evidente dell'hype generato dal film di Assassin's Creed. A quanto pare però, c'è qualcosa che manca per completare la congiunzione tra film e videogioco, un elemento che convinca decisamente il pubblico. Secondo voi perché il film non possiede lo stesso feeling del gioco? A voi la parola!