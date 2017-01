Assassin's Creed Syndicate: nuova patch per risolvere i problemi con PS4 Pro

Nel mese di novembre, come vi abbiamo segnalato sulle nostre pagine ha ricevuto una patch per il supporto a PlayStation 4 Pro, la console mid-gen di

I risultati ottenuti da tale update, però, non sono stati dei migliori: il checkerboard rendering di PS4 Pro, infatti, non riusciva ad agire correttamente sul codice del gioco, andando spesso a peggiorare la pulizia dell'immagine, anziché migliorarla. Come segnalato da GamingBolt, Ubisoft ha quindi deciso di introdurre una nuova patch, pensata appositamente per risolvere questi problemi e far sì che il supporto di Assassin's Creed Syndicate a PS4 Pro porti dei reali benefici all'esperienza di gioco. La risoluzione (upscalata) in 4K dovrebbe ora risultare più consistente, e la qualità visiva generale migliorata. L'aggiornamento è già disponibile per il download.

Assassin's Creed Syindicate è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.