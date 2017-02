Assassin's Creed VR è in fase di sviluppo?

potrebbe essere al lavoro su un gioco VR di. Questo è quanto emerge dal portfoglio di Matt Stenquist, ingegnere software, sviluppatore e designer specializzato in interfaccia e usabilità.

Come segnalato da AllGamesDelta, il portfolio online dell'artista riporta alcuni lavori relativi ad "Assassin's Creed VR Game", realizzati per conto di Ubisoft Paris. Matt si è occupato di disegnare l'interfaccia e i menu per questo titolo misterioso apparentemente realizzato con l'Unreal Engine 4 e destinato a HTC Vive e Oculus Rift.

Niente di quanto riportato è stato confermato e Ubisoft non ha annunciato nulla riguardo Assassin's Creed VR, restiamo dunque in attesa di eventuali chiarimenti in merito.