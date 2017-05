Assassin's Creed Origins: trapelata la prima immagine in-game?

Da poco è stata pubblicata su reddit quella che sembrerebbe essere la prima immagine in-game di, nuovo e atteso capitolo della celebre saga prodotta da

Come potete osservare in calce all'articolo, l'immagine confermerebbe il ritorno delle sezioni navali, il linea con quanto è stato suggerito dai più recenti rumor sul gioco.

Secondo l'insider autore del post su reddit, Assassin's Creed Origins unirà elementi tradizionali della serie con feature di gioco che abbiamo visto introdotte in Black Flag, quarto capitolo principale della saga.

Fra le altre notizie di rilievo, apprendiamo che il gioco dovrebbe includere al suo interno anche un setting contemporaneo, e che il motore grafico utilizzato da Ubisoft dovrebbe consistere in una versione rivisitata dell'Anvil Engine.

I precedenti rumor, infine, ci avevano parlato di ambientazione egizia e della presenza di due protagonisti principali. Al momento non possiamo confermare l'autenticità dell'immagine; non ci resta quindi che attendere un reveal ufficiale del gioco, che potrebbe plausibilmente arrivare all'E3 2017 di Los Angeles.