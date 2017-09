Assetto Corsa: disponibile ora il DLC Ferrari 70th Anniversary Pack

hanno annunciato che, dopo otto mesi di sviluppo, il DLCperè disponibile da oggi per PC su Steam e uscirà a breve anche su PS4 e Xbox One.

Il DLC Ferrari 70th Anniversary Pack introduce sette macchine da sogno della casa di Maranello, inclusa una che è stata scelta dalla community del celebre videogioco di corse. I giocatori hanno votato in migliaia per scegliere la SF70H, che ha scalato la classifica con più del 15% dei voti totali. Questo modello è la sedicesima macchina prodotta da Ferrari per competere nel Campionato Mondiale di Formula 1 ed è ora disponibile nel DLC Assetto Corsa Ferrari 70th Anniversary Pack.



Con questo pacchetto celebrativo, i giocatori possono scegliere tra una selezione di sette delle vetture Ferrari più rappresentative mai prodotte dall’azienda italiana durante la sua gloriosa storia, che ora si uniscono alla straordinaria serie di modelli Ferrari già disponibili in Assetto Corsa.