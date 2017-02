Assetto Corsa: pista e auto gratuite su PC, il Porsche Pack 3 arriva su console

Nuovi contenuti gratuiti per gli utenti PC nell'ultimo update di Assetto Corsa: infatti avranno la possibilità di scaricare la nuova Audi Sport Quattro S1 E2, la macchina che ha rivoluzionato la storia del Rally.

Il pilota Stig Blomqvist, guidando questa macchina, è stato incoronato Campione del Mondo nel 1984 e l’Audi Sport Quattro è diventata una delle più iconiche vetture da Rally della storia. Ma oltre alla nuova auto disponibile i giocatori PC di Assetto Corsa otterranno un nuovissimo ed emozionante circuito, Highlands che è stato creato specificatamente per Assetto Corsa e vede la sponsorizzazione di NVIDIA e Sparco.

Ma le novità su Assetto Corsa non finiscono qui, gli utenti console saranno felici di sapere che il nuovo DLC Porsche Pack Vol. 3 é da oggi disponibile su PS4 e Xbox One insieme all'aggiornamento v. 1.12. Il Porsche Pack Vol. 3 propone 7 nuove vetture del celebre marchio, ponendo enfasi sulle Porsche da corsa dei giorni nostri come la 991 GT3 e la 919 Hybrid (che ha vinto l’edizione 2016 di LeMans), non dimenticando alcune delle vetture Porsche più iconiche come la 908 Lang-Heck e la 917 K

Porsche Pack Volume 3

Porsche 911 GT3 Cup 2017

Porsche 911 GT3 R 2016

Porsche 919 Hybrid 2016

Porsche 908 LH

Porsche 917 K

Porsche 911 R

Porsche 911 Turbo S

L’ultimo aggiornamento console (1.12) di Assetto Corsa include 40 nuovi eventi speciali che daranno l’opportunità di gareggiare con le macchine dei precedenti DLC. È prevista inoltre una nuova Porsche gratuita: la Porsche Macan Turbo.

I contenuti dell’update v. 1.12

Aggiunto supporto per il contenuto DLC Porsche Pack #3

Nuova macchina gratuita - Porsche Macan Turbo

Miglioramenti al sistema di danneggiamento del gioco. Sistema di collisioni più realistico

Miglioramenti a molti dei modelli 3D inclusi nel gioco, inclusa la strumentazione dell’abitacolo

40 Nuovi Eventi Speciali

15 Eventi per il Red Pack DLC

13 Eventi per il Porsche Pack Volume 2

12 Eventi per il Porsche Pack Volume 3

I DLC Porsche Pack 1-3 sono inclusi nell’offerta del Season Pass, sono quindi riscattabili senza costi aggiuntivi per i possessori del pass stagionale di Assetto Corsa.