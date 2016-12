Assetto Corsa: il Porsche Pack Volume 3 è disponibile ora su PC

Il, l’ultimo dei DLC dedicati a Porsche rilasciati perper PC, introduce sette differenti modelli di Porsche ed è disponibile ora per il download da Steam.

Il DLC si focalizza sulle auto da corsa di Porsche dell’era moderna, includendo la vettura vincitrice di Le Mans 2016, la 919 Hybrid, oltre a due delle più iconiche auto da corsa del brand Tedesco, la 908 Lang-Heck e la 917 K. Il Volume 3 permetterà ai giocatori di mettersi al volante di una delle più ambite auto da strada della attuale line-up di Porsche, la Porsche 911 R, completando un perfetto mix tra auto stradali e auto da corse storiche.

La Porsche 911 GT3 Cup 2017, originariamente prevista in questo DLC, non sarà invece presente essendo un modello nuovissimo. Sarà sostituita dalla Porsche 911 Turbo S, un modello in cima alle richieste della community di Assetto Corsa. I giocatori avranno comunque la possibilità di provare in futuro la Porsche 911 GT3 Cup 2017, che sarà inclusa l’anno prossimo in un aggiornamento gratuito del gioco.

Ecco la lista delle vetture presenti nel DLC Porsche Pack Volume 3:

Porsche 911 GT3 RSR 2017

Porsche 911 GT3 R 2015

Porsche 911 Turbo S

Porsche 919 Hybrid 2016

Porsche 908 LH

Porsche 917 K

Porsche 911 R

I Porsche Pack Volume 1/2/3 sono parte del Season Pass di Assetto Corsa e saranno disponibili senza costi aggiuntivi ai possessori del Season Pass. I giocatori della versione console potranno accedere al Porsche Pack 2 ed al Red Pack su PlayStation 4 e Xbox One all’inizio di gennaio 2017 grazie al costante impegno di Kunos nel produrre nuovi contenuti anche per le versioni console.