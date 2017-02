Assetto Corsa sarà pubblicato anche in Corea

annuncia di aver siglato un accordo con il publisher coreanoper la pubblicazione diper PlayStation 4 in Corea del Sud, previsto in uscita per la primavera 2017.

Assetto Corsa è sviluppato dal team italiano Kunos Simulazioni, recentemente acquisito dal gruppo Digital Bros. La versione console è stata pubblicata a livello internazionale da 505 Games.

“Assetto Corsa è uno dei più realistici e appassionanti simulatori di corsa disponibili sul mercato e mette a disposizione degli utenti PS4 oltre un centinaio di vetture da sogno, meticolosamente riprodotte in ogni aspetto, provenienti dai marchi più prestigiosi dell’automotive mondiale come Ferrari, Alfa Romeo, Audi, BMW e Porsche."

Grazie all’utilizzo della tecnologia Laser Scan, ogni singolo dettaglio dei più famosi tracciati del mondo - come Silverstone, Monza e Nürburgring-Nordschleife - è stato riprodotto con il massimo del livello di precisione garantendo che ogni sconnessione, cordolo o asperità corrispondesse fedelmente alla controparte reale.

L’offerta è completata da una varietà di modalità di gioco sia in Singolo che in Multiplayer.

"Grazie all’acquisizione di Kunos, il portafoglio delle IP detenute dal Gruppo si arricchisce di un brand, quello di Assetto Corsa, universalmente riconosciuto e dal grande potenziale strategico. Questo accordo per il lancio della versione PS4 del gioco sul mercato Sud Coreano rappresenta solo il primo passo per affermare un titolo simbolo dell’eccellenza made in Italy su nuovi mercati" ha commentato Raffi Galante, Amministratore Delegato di Digital Bros. "Siamo certi che Digital Touch sarà un partner di indubbio valore per lanciare al meglio Assetto Corsa in versione PS4 in Corea del Sud".