Astroneer disponibile in accesso anticipato su PC e Xbox One

ha recentemente reso disponibile la versione early access di, ora disponibile per il download da Steam e Xbox Store al prezzo di 19,99 euro.

Astroneer è un gioco di esplorazione spaziale ambientato durante l'immaginaria corsa all'oro nello spazio: i giocatori dovranno esplorare frontiere sconosciute creando avamposti, colonizzando i pianeti e lottando per cercare di accumulare il maggior numero di risorse. Il gioco può contare su ambientazioni generate proceduralmente, inoltre è possibile affrontare l'avventura anche in co-op, con un massimo di altri tre amici. La versione definitiva di Astroneer uscirà nel corso del 2017 su PC e Xbox One.