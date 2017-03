Asus a Let's Play per mostrare il meglio del mondo ROG Republic Of Gamers

Da sempre attenta a soddisfare le esigenze dei videogiocatori con il marchiosi conferma ancora una volta protagonista nel mondo gaming: dal 15 al 19 marzo sarà infatti presente a, festival dedicato al mondo videoludico, in programma a Roma presso il Guido Reni District.

Nell’area istituzionale ASUS | ROG i visitatori di Let’sPlay potranno conoscere e sperimentare le soluzioni più esclusive ed avanzate firmate Republic Of Gamers, dal potente desktop gaming ASUS ROG GT51, in grado di assicurare tutta la potenza necessaria per vivere esperienze di gioco mozzafiato anche alle più elevate risoluzioni, fino all’accattivante ASUS ROG GR8 II, il desktop ultracompatto ad alte prestazioni, capace di regalare eccellenti prestazioni di gioco. Accanto alle soluzioni desktop, non mancheranno di stupire i visitatori i monitor ASUS della serie gaming, tra cui l’esclusivo ROG Swift PG348Q, con pannello curvo IPS da ben 34 pollici e formato ultra-wide 21:9, capace di regalare sessioni di gioco incredibilmente coinvolgenti, o il nuovissimo ROG Swift PG258Q, il primo al mondo a vantare una eccezionale frequenza di aggiornamento di ben 240Hz e un tempo di risposta di soli 1ms.

Dedicati invece ai gamer che amano giocare anche in mobilità e con tutta la praticità di una soluzione mobile, i notebook gaming delle serie ROG e ROG STRIX (ROG G752, ROG GL552 e GL752, ROG Strix GL502 e GL702, ROG Strix GL553 e GL753) definiscono una intera famiglia di laptop potenti e ben equipaggiati, con schermi da 15,6 a 17,3 pollici. Caratterizzati da un design dinamico ed aggressivo e diverse varianti cromatiche, in funzione della serie di appartenenza, adottano tutti processori e comparti grafici di ultima generazione, efficienti ed innovativi sistemi di dissipazione del calore e tastiere retroilluminate ed anti-ghosting che garantiscono massima reattività e precisione.

Nell’area ASUS | ROG ogni postazione di gioco sarà equipaggiata ed arricchita dalle più evolute e recenti periferiche specificamente sviluppate per il gaming, indispensabili complementi per assicurare le più elevate performance di gioco, come le proposte della serie STRIX – che includono mouse, mousepad, tastiere e cuffie fino ai modelli wireless e surround a 7.1 canali – o quelle a firma ROG – quali la esclusiva tastiera ROG Claymore RGB e le avanzatissime cuffie ROG Centurion 7.1, capaci di regalare un incredibile audio posizionale ed un’eccellente qualità di ascolto, entrambe espressamente progettate per soddisfare le attese dei professionisti e degli appassionati del gaming. Alle soluzioni già citate si aggiunge poi la ricca selezione di proposte per il networking, con prodotti specificamente sviluppati per assistere al meglio i giocatori nelle competizioni online più agguerrite.

ASUS sarà presente in qualità di Partner Tecnologico anche nell’Area Tornei dove gamer provetti o semplici appassionati avranno a loro disposizione ben 35 postazioni di gioco allestite con desktop PC ASUS G11 e PC assemblati, certificati Powered by ASUS, tutti in grado di garantire prestazioni eccellenti e coinvolgere il pubblico in entusiasmanti sfide torneistiche. I gaming desktop ASUS G11 saranno inoltre protagonisti anche sul palco dedicato agli Youtuber per animare avvincenti ed appassionanti duelli tra i più rappresentativi ed amati idoli del web, all'insegna del puro divertimento.