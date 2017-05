ASUS presenta le nuove cuffie gaming Cerberus V2

annuncia la disponibilità delle cuffie gaming, la nuova versione delle cuffie omonime, caratterizzate da potenti driverche generano bassi poderosi, doppio microfono, arco in acciaio inossidabile, padiglioni auricolari avvolgenti, resistenti e straordinariamente comodi.

Compatibili con PC, Mac, console da gioco e dispositivi portatili, sono così versatili da poter essere usate con la quasi totalità dei dispositivi più moderni, come smartphone, tablet, PC, Mac e PS4; le cuffie Cerberus V2 sono disponibili in tre colori – rosso, verde e blu – per adattarsi allo stile personale dei giocatori. Per garantire un audio cristallino, le cuffie gaming Cerberus V2 adottano driver ASUS Essence che offrono audio ad alta fedeltà, consentendo di ascoltare con chiarezza gli effetti sonori nei giochi come gli sparatutto, con effetti realistici e dall’impatto senza pari. La dimensione dei driver è stata ridotta dai 60 mm della prima versione delle Cerberus ai 53 mm dell’attuale modello Cerberus V2: questo permette alle cuffie di avere un padiglione più grande che offre un audio più intenso e naturale. Le nuove cuffie assicurano sempre la massima fedeltà nella riproduzione del suono, indipendentemente dal fatto che si ascolti musica rock registrata in uno stadio, riproduzione di dialoghi o la colonna sonora di un film.

Costruite con una fascia esterna in acciaio inossidabile estremamente resistente, le Cerberus V2 sono in grado di sopportare le più rigorose e intense sessioni di gioco e possono essere utilizzate comodamente mentre si è in viaggio. Gli auricolari, realizzati in materiale imbottito e morbido, avvolgono perfettamente l’orecchio, garantendo un’incredibile sensazione di comfort che rende le cuffie adatte sia a lunghe sedute di gioco che all’ascolto di musica. I cuscinetti auricolari sono il 30% più grandi rispetto alle Cerberus originali e forniscono un isolamento acustico migliore del 50%, così i giocatori possono vivere un’esperienza di gioco totalmente coinvolgente senza essere disturbati dall’ambiente esterno che li circonda.

Le cuffie ASUS Cerberus V2 dispongono di un microfono con connettore audio a quattro poli compatibile con PC, Mac, console di gioco e dispositivi mobili per godere della massima qualità audio sia giocando che ascoltando musica. Per la massima connettività, le cuffie includono un adattatore splitter audio/microfono che può essere utilizzato con dispositivi a due porte come schede madri e alcuni modelli di notebook. Inoltre, incorporano due microfoni: un microfono ad asta staccabile che fornisce una comunicazione chiara anche durante le fasi di gioco più concitate e un microfono in-line comodo per le telefonate e le altre attività quotidiane, come ad esempio l’attivazione dei comandi vocali del proprio smartphone. Le cuffie ASUS Cerberus V2 saranno disponibili da metà maggio a un prezzo consigliato di Euro 69,90 IVA inclusa.