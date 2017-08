ASUS presenta le nuove schede madri ROG e Prime X399

Diffondendo un comunicato stampa,ha quest'oggi presentato in via ufficiale le nuove schede madri, studiate per gli appassionati di gaming e per gli utenti professionali.

L’ultima generazione dei desktop di fascia alta debutta oggi con la nuova piattaforma X399 di AMD e i relativi processori Ryzen Threadripper che possono arrivare fino a 16 core, 32 thread per offrire straordinarie prestazioni. Questi processori SocketTR4 hanno bisogno di schede madri completamente nuove e ASUS è già pronta con tre prodotti del tutto innovativi. La nuova famiglia di schede X399 ROG (Republic of Gamers) e ASUS è stata progettata per utenti esperti, appassionati di gaming e professionisti ed è il risultato di decenni di lavoro volto a raffinare ogni aspetto nella tecnologia delle schede madri.

Tutte le nuove schede X399 condividono il medesimo DNA, che include l'overclocking intelligente one-touch, un sofisticato sistema di controllo del raffreddamento, connettività avanzata e migliori effetti di luce RGB. Ogni scheda mantiene tuttavia le proprie caratteristiche univoche. La scheda ROG Zenith Extreme porta i processori Threadripper nel mondo dei 'dream PC' di alto livello, con dotazioni specifiche per il raffreddamento personalizzato a liquido e il networking da 10 Gbps. Con la scheda ROG Strix X399-E Gaming, i gamer più appassionati possono assemblare sistemi eleganti che dispongono di tutta la potenza richiesta da uno streaming di alta qualità. Infine, c'è la scheda Prime X399-A, con le sue caratteristiche a tutto tondo che permettono di sfruttare appieno la prodigiosa potenza di questa piattaforma per le attività più professionali.

Le schede madri ROG Zenith Extreme saranno disponibili a partire da metà agosto ad un prezzo consigliato di 569 Euro IVA inclusa, le ASUS Prime X399-A saranno disponibili a partire da fine agosto ad un prezzo consigliato di 315 Euro IVA inclusa, mentre il modello ROG Strix X399-E Gaming sarà disponibile a partire da settembre, con prezzo ancora da definire.