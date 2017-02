ASUS presenta Republic of Gamers Swift PG258Q: il primo monitor a 240Hz

Progettato specificamente per le competizioni di videogiochi, il monitoradotta uno schermo Full HD (1920 x 1080) da 24,5 pollici e la tecnologiaper assicurare i massimi livelli di omogeneità e velocità nel gioco.

Refresh rate nativo di 240Hz - il più veloce al mondo - senza overclocking elimina qualsiasi disturbo a schermo e consente al gamer di reagire istantaneamente a ciò che vede durante il gioco e di godere di una marcia in più nei veloci sparatutto in prima persona, competizioni, gare sportive e giochi di strategia in tempo reale. La frequenza di refresh del display combinata con la tecnologia NVIDIA G-SYNC e al tempo di risposta di solo 1 ms (GTG), elimina poi qualsiasi effetto di tearing sullo schermo permettendo un’incredibile fluidità nello scorrimento delle immagini. Inoltre, grazie alla tecnologia NVIDIA Ultra Low Motion Blur, lo schermo restituisce immagini incredibilmente realistiche e definite in ogni fase di gioco. Rispettando il caratteristico stile della famiglia di prodotti ROG, il nuovo monitor è caratterizzato da linee futuristiche e aggressive, adottando un design frameless, ideale nelle configurazioni con molteplici display affiancati per sessioni di gioco totalmente coinvolgenti, ed integra la tecnologia Light Signature per personalizzare l’atmosfera di qualsiasi ambiente. Infatti, grazie a due cover con il logo ROG e tre cover neutre che possono essere personalizzate, Light Signature permette di proiettare effetti luminosi unici sulla superficie della scrivania, ai piedi del monitor.

L’hotkey ASUS GamePlus permette di attivare una serie di miglioramenti durante le fasi di gioco, come la sovrapposizione sullo schermo di un mirino a croce, funzioni di timer, un contatore di FPS (Frame Per Second) e una funzione per l'allineamento del display. L'utente può selezionare ben quattro diversi mirini a croce per meglio adattarsi a ogni ambiente di gaming, mentre il timer posizionabile sul bordo sinistro dello schermo consente di tenere traccia del tempo trascorso nell’azione di gioco. Il contatore di FPS permette di sapere quanto sia uniforme il movimento durante il gioco e la funzione di allineamento evidenzia tre linee nei quattro angoli del monitor, evitando di dover procedere per tentativi quando si usa una configurazione con molteplici display. Il monitor ROG Swift PG258Q adotta anche l’esclusiva tecnologia ASUS GameVisual – accessibile tramite il joystick o il menu a schermo - che offre agli utenti sei modalità di visualizzazione predefinite (Racing, RTS/RPG, FPS (First-Person Shooter), Scenery, Cinema e sRGB) per meglio adattarsi alle diverse tipologie di gioco.

La compatibilità con il kit NVIDIA 3D Vision 2 permette poi all’utente di accedere al mondo dell’intrattenimento 3D. Tutto ciò che occorre per accedere a una nuova e coinvolgente esperienza di gaming e con i film è un PC con scheda grafica NVIDIA GeForce e occhiali 3D. La recente tecnologia NVIDIA 3D LightBoost fornisce immagini 3D più luminose senza aumentare i consumi elettrici. Il monitor ASUS ROG Swift PG258Q è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 649,00 IVA inclusa.