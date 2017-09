ASUS Republic of Gamers annuncia le cuffie ROG Strix Fusion 300

ha annunciato, le prime cuffie gaming della serie ROG Strix Fusion. Le nuove cuffie adottano una camera del suono con uno speciale design a secco con

In aggiunta, audio surround a 7.1 canali e padiglioni auricolari ROG Hybrid per un’esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente, un suono puro e con bassi profondi e il massimo comfort di utilizzo anche durante lunghe e complesse sessioni di gioco. Compatte e leggere, sono caratterizzate da un design futuristico in metallo sottolineato da fantastici effetti luminosi. Compatibili con un’ampia gamma di dispositivi — PC, console di gioco e smartphone — le cuffie Strix Fusion 300 sono perfette per il gaming, l’intrattenimento multimediale, a casa o in viaggio.

Audio gaming super-realistico e bassi profondi

Le camere del suono delle nuove cuffie Strix Fusion 300 adottano un design esclusivo con padiglioni auricolari di dimensioni generose e a tenuta stagna per assicurare che una maggior quantità d’aria sia perfettamente sigillata all’interno e garantire così un suono più pieno e ricco. La scelta di utilizzare una copertura in metallo - anziché di plastica - per gli esclusivi driver ASUS Essence da 50 mm contribuisce a restituire un suono puro senza alcuna distorsione e bassi intensi e ineccepibili. L’incredibile audio surround fa delle Strix Fusion 300 il compagno perfetto non solo per le sessioni di gioco più impegnative ma anche per godere della musica e dei film preferiti in qualsiasi luogo.

Perfette per le lunghe maratone di gioco

Leggere e compatte, le cuffie Strix Fusion 300 sono perfette per le più lunghe ed impegnative sessioni di gaming. Gli esclusivi padiglioni auricolari ROG Hybrid sono image004.pngrivestiti in pelle proteica altamente traspirante per garantire la massima comodità ed un audio senza compromessi. Grazie al design avvolgente e alle dimensioni generose degli auricolari, queste cuffie garantiscono un eccezionale isolamento acustico e possono essere utilizzate confortevolmente per lunghe sessioni di gioco senza produrre alcuna sensazione di affaticamento dell'udito.

Ampia compatibilità per molteplici scenari di gioco

Per garantire la massima compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui Pc, console di gioco e smartphone, le cuffie Strix Fusion 300 adottano un connettore USB 2.0 e un connettore audio da 3,5 mm. L’audio virtual surround a 7.1 canali incorporato elimina la necessità di software o dongle aggiuntivi e può essere attivato semplicemente con il tasto dedicato, per godere di un audio coinvolgente durante il gioco, la visione di un film o l’ascolto della musica preferita in qualsiasi momento e dovunque.

Le cuffie ASUS ROG Strix Fusion 300 sono disponibili dal 29 Settembre a un prezzo consigliato di Euro 139,90.