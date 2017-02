ASUS Republic of Gamers annuncia il mouse Strix Impact

Leggerezza, velocità, confort e resistenza: sono queste le caratteristiche essenziali per qualsiasi giocatore appassionato di competizioni MOBA, ovvero le stesse che contraddistinguono il nuovo mouse ottico annunciato da ASUS Republic of Gamers (ROG).

Ottimizzato per le lunghe sessioni di gioco e un design ambidestro, il mouse ROG Strix Impact dispone dell’’intuitivo software ROG Armoury, che offre varie opzioni di personalizzazione per modificare le diverse impostazioni, mentre il sistema di illuminazione ASUS Aura Sync RGB permette ai gamer di esprimere il proprio stile personale e sincronizzare gli effetti luminosi con gli altri prodotti compatibili con Aura. ROG Strix Impact è stato studiato per garantire le massime prestazioni: il design leggero, con un peso di soli 19 grammi cavo escluso, riduce lo sforzo sul polso e sul braccio, aumentando la velocità di movimento. La comoda forma ergonomica facilita la presa rendendolo perfetto per qualsiasi giocatore, sia mancino che destrorso. Per un ulteriore confort d’uso, i tasti destro e sinistro del mouse ROG Strix Impact sono indipendenti dal corpo del dispositivo stesso, riducendo la forza e lo spazio di movimento per ogni clic e assicurando una miglior risposta.

ROG Strix Impact adotta l’intuitivo software ROG Armoury che assicura ai gamer il controllo totale del salvataggio dei profili e permette di personalizzare l’aspetto del mouse con l’illuminazione RGB, scegliendo tra una gamma infinita di combinazioni cromatiche per creare affascinanti effetti speciali che meglio si adattano allo stile e alla personalità del giocatore. Grazie alle tecnologie ASUS Aura Sync, i gamer possono sincronizzare le fantastiche luminescenze multicolore del mouse con quelle di altri prodotti che supportano Aura, per creare una postazione di gioco totalmente personalizzabile. ROG Strix Impact utilizza gli switch di alta qualità Omron, che garantiscono un ciclo di vita di oltre 50 milioni di clic – 30 milioni di clic in più rispetto ai normali switch – per assicurare le massime prestazioni anche durante le sessioni di gioco più intense.

Il selettore DPI permette di scegliere il livello di sensibilità preferita anche nel pieno svolgimento dell’azione di gioco, mentre l’indicatore DPI visualizza le impostazioni attuali per un rapido controllo. ROG Strix Impact dispone di un cavo con uno speciale rivestimento in gomma e attacco angolato per assicurare uno scorrimento rapido e perfettamente uniforme su qualsiasi superficie. ASUS ROG Strix Impact sarà disponibile nel corso del mese di marzo a un prezzo consigliato di Euro 59,90 IVA inclusa.