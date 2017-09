ASUS Republic of Gamers annuncia il nuovo microfono Strix Magnus

: Primo microfono in assoluto diè dedicato ai videogiocatori che amano trasmettere in streaming. Dotato di tre capsule a condensatore e tecnologia per la cancellazione del rumore ambientale per una qualità di registrazione senza compromessi ed effetti luminosi personalizzabili.

Grazie al formato compatto che ben si adatta ad ogni contesto di gioco, ai controlli intuitivi facili e veloci da utilizzare anche durante le fasi di gioco più concitate e alle diverse opzioni di connettività, ROG Strix Magnus è un potente strumento che offre il massimo per intrattenere il pubblico dei game streamer. ROG Strix Magnus adotta tre capsule a condensatore da 14mm di qualità professionale per catturare ogni sfumatura vocale e sonora con la massima fedeltà e permettere allo steamer di trasmettere con estremo realismo ogni emozione al proprio pubblico per un’esperienza d’ascolto davvero coinvolgente.

La tecnologia per la cancellazione del rumore ambientale (ENC) consente di effettuare registrazioni di qualità professionale senza la necessità di soluzioni costose ed ingombranti per l’assorbimento acustico. Un microfono dedicato integrato in ROG Strix Magnus ascolta attivamente il rumore ambientale e lo invia alle tre capsule a condensatore per l’analisi immediata: in questo modo qualsiasi rumore di disturbo – come le battute sulla tastiera, i clic del mouse o il ronzio delle ventole - viene istantaneamente eliminato per una qualità eccezionale. ROG Strix Magnus permette di cambiare facilmente tra tre diverse modalità di registrazione - Cardioid, Stereo ed ENC (Environmental Noise Cancelation) — per soddisfare qualsiasi necessità di registrazione.

Massima personalizzazione con l’esclusivo sistema di illuminazione AURA RGB

ROG Strix Magnus è il primo ed unico microfono con effetti di illuminazione personalizzabili. L’esclusivo sistema di illuminazione ROG Aura RGB permette di scegliere tra oltre 16,8 milioni di combinazioni cromatiche e quattro effetti luminosi per intrattenere e stupire il pubblico. Il supporto per la tecnologia Aura Sync permette di sincronizzare gli effetti luminosi adottati per il microfono ROG Strix Magnus con altri prodotti ROG compatibili con Aura[1] per creare un’atmosfera unica e coinvolgente per lo streaming.

Un design comodo e compatto

Studiato in modo specifico per lo streaming delle sessioni di videogioco, ROG Strix Magnus si inserisce direttamente dietro la tastiera senza bloccare la visualizzazione dello schermo grazie alle dimensioni inferiori del 50% rispetto ad altri microfoni per il gaming. Le dimensioni compatte e contenute eliminano la necessità di ricorrere a piedistalli ingombranti o al montaggio a muro consentendo agli streamer di concentrarsi sulle azioni di gioco o sulla trasmissione delle sessioni. La finitura metallica di ispirazione futuristica aggiunge un tocco di stile in qualsiasi ambiente si vada a collocare il microfono.

I pulsanti e i comandi del microfono ROG Strix Magnus sono sapientemente posizionati in modo da agevolarne l’utilizzo durante lunghe sessioni di gioco o di streaming. I comandi aggiuntivi – come la sensibilità e la modalità di registrazione – sono comodamente raggruppati per consentire di regolare in modo preciso l’audio anche nel corso delle azioni di gioco più concitate. ROG Strix Magnus integra anche una porta USB 2.0 e una porta ausiliaria, particolarmente apprezzata dai musicisti che possono collegare uno strumento musicale e registrare o trasmettere musica dal vivo con una qualità audio pura e senza distorsioni. La borsa da trasporto inclusa permette di trasportare ROG Strix Magnus ovunque e di proteggerlo da cadute e colpi accidentali.

ASUS ROG Strix Magnus è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 229 IVA inclusa.