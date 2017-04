Asus Republic of Gamers annuncia i tornei e le attività del Romics 2017

: La XXI edizione del, che si terrà da Giovedì 6 a Domenica 9 aprile, è alle porte. Protagonista dell’area gaming sarà, che, per l’intera durata della manifestazione, proporrà un ricco calendario di tornei (presso il Padiglione 6) con esclusivi premiin palio.

Asus - ROG Republic of Gamers è partner ufficiale di Romics 2017 ed oltre a presentare la sua line-up di prodotti per il gaming ha organizzato una serie di tornei ed eventi speciali. Di seguito, il calendario ufficiale:

Giovedì 06 Aprile

League of Legends: Torneo 1v1 ad eliminazione diretta (finali BO3). Premio: Mouse Gaming.

Venerdì 07 Aprile

League of Legends: Torneo 3v3 ad eliminazione diretta (finali BO3). Premi: Asus ZenFone Max, inoltre i vincitori avranno l’opportunità di sfidare Paolocannone.

Sabato 08 Aprile

Overwatch: Torneo 3v3 ad eliminazione diretta (finali BO3). Premi: Asus ZenPad 7.

Domenica 9 Aprile

Hearthstone: Torneo 1v1 ad eliminazione diretta BO3. Premi: Asus ZenFone Zoom.

Per tutti i tornei sarà possibile iscriversi sul posto, gratuitamente, dalle 10:00 alle 14:00. Durante tutto l’arco della giornata sarà inoltre possibile utilizzare i computer presenti nel Padiglione 6 per provare con mano tutte le ultime novità Asus Republic of Gamers e divertirsi con i videogiochi più caldi del momento.