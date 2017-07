Asus Republic of Gamers presenta il mouse Pugio

ha annunciato, un mouse ottico per giocatori ambidestri personalizzabile per soddisfare tutte le esigenze. I tasti laterali sono facilmente configurabili per decidere il layout preferito mentre l’esclusivo sistema push-fit permette all’utente di sostituire gli switch per scegliere la resistenza al clic preferita

Un sensore ottico a 7200 DPI, illuminazione ASUS Aura RGB con supporto per Aura Sync e un’estetica aggressiva appositamente creata per i gamer, completano la dotazione di questa nuova eccezionale periferica. I classici mouse per ambidestri con i pulsanti laterali adottano un layout con pulsanti simmetrici per soddisfare sia i giocatori destrorsi sia quelli mancini, evitando così il rischio di cliccare per sbaglio i pulsanti, rischiando di distrarre il giocatore anche quando sono disattivati. Con ROG Pugio, non c'è bisogno di modificare il proprio stile di presa per evitare di premere per sbaglio i tasti. Infatti, Pugio adotta due pulsanti laterali magnetici configurabili su entrambi i lati con cover che possono essere spostate e posizionate solo dove necessario per adattarsi alle singole esigenze del giocatore. I pannelli laterali in gomma con dettagli d’ispirazione Maya contribuiscono ad una presa sicura, stabile e confortevole.

L’esclusivo sistema push-fit adottato dal nuovo mouse permette di installare con facilità uno switch con diversa resistenza allo scatto, semplificando così anche la sostituzione di interruttori consumati o danneggiati e contribuendo a prolungare la durata del mouse. ROG Pugio garantisce così la migliore esperienza d'uso grazie agli switch di alta qualità Omron, certificati per un ciclo di vita di oltre 50 milioni di clic, superiore di ben 30 milioni di clic rispetto agli switch Omron standard. Per una ancor maggiore personalizzazione, la dotazione del nuovo mouse include una coppia di commutatori Omron giapponesi di elevata qualità per cambiare facilmente la sensibilità al click che desiderano.

Ampio set di opzioni di personalizzazione

L’esclusiva tecnologia di illuminazione ASUS Aura RGB permette di utilizzare una gamma infinita di combinazioni cromatiche per creare straordinarie sincronie ed effetti di luce, permettendo ai gamer di esprimere il proprio stile e sincronizzare gli effetti luminosi del mouse con gli altri prodotti compatibili Aura Sync. ROG Pugio utilizza l’illuminazione Aura RGB in tre aree, tra cui le fasce luminose angolari presenti sul retro del mouse. La sincronizzazione dell’illuminazione tra il mouse Pugio e la tastiera ROG Claymore è immediata: è sufficiente premere il tasto dedicato alla funzione hotkey ROG Sync.

L'intuitivo software ROG Armoury offre il controllo completo sul funzionamento di Strix Evolve, inclusa la possibilità di personalizzare gli effetti luminosi Aura RGB, programmare e ri-mappare le funzioni assegnate a tutti gli otto tasti presenti, regolare le impostazioni delle prestazioni e la calibrazione della superficie di contatto, salvare profili del mouse e molto altro ancora.

La miglior esperienza di gioco

ROG Pugio adotta un avanzato sensore ottico da 7200 DPI, una velocità di tracciamento di 150 IPS e un’accelerazione massimo 30g per garantire la velocità, risoluzione e precisione fondamentale per vincere anche le battaglie più ardue. Il tasto DPI dedicato permette di passare istantaneamente da un livello di sensibilità all’altro, con la presenza di un apposito indicatore che mostra l’attuale impostazione in uso. Pugio adotta un layout con pulsanti separati che riduce la forza e la distanza di azionamento per ogni singolo clic assicurando una risposta più rapida e più sensibile.

Comodi accessori ROG in dotazione

La dotazione del nuovo mouse include un comodo astuccio ROG per organizzare e proteggere le cover dei tasti laterali inutilizzate, gli switch aggiuntivi e altri accessori, un pratico adesivo ROG e una pratica custodia per trasportare e proteggere il mouse. Il mouse ROG Pugio è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 89,90 IVA inclusa.