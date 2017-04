Asus Republic Of Gamers (ROG) partner ufficiale di Romics

(con il marchio) sarà partner ufficiale della XXI edizionale di, la grande rassegna internazionale del fumetto, dell’animazione, del gioco, del cinema e dell’entertainment in programma dal 6 al 9 Aprile presso la Fiera di Roma.

Presente per la prima volta alla grande kermesse romana, per l’occasione nell’area tornei "Romics Challenge - Powered by ROG" ASUS metterà a disposizione di tutti gli appassionati e dei gamer più competitivi un nutrito parco macchine con ben 34 postazioni di gioco allestite con desktop gaming ASUS G11 e PC assemblati e certificati Powered by ASUS, tutti dalle prestazioni eccellenti, indispensabili per coinvolgere gli ospiti nelle entusiasmanti sfide dei numerosi tornei o nei momenti “free play”. Tutte le postazioni offriranno uno spaccato della tecnologia ASUS dedicata al gaming, a partire dai monitor ASUS VX279H - caratterizzati da un luminoso pannello IPS, design ultrasottile ed ergonomico ad inclinazione variabile, per fornire una visione più confortevole - ai monitor gaming Full HD ASUS VG245H - che adottano le tecnologie FreeSync e GameFast Input per assicurare gameplay super veloci - fino agli LCD ASUS MG248Q - con pannello Full HD da 24 pollici e tempo di risposta di soli 1 ms e frequenza di refresh di 144Hz per assicurare immagini prive di qualsiasi sbavatura o effetto ghosting.

Ad arricchire le postazioni di gioco i set completi delle periferiche gaming, indispensabili complementi per assicurare ottimali performance di gioco, come le proposte della serie STRIX – che includono mouse, mousepad, tastiere e cuffie fino ai modelli wireless e surround a 7.1 canali – e quelle della famiglia Cerberus, che includono le apprezzate cuffie dotate di generosi driver da 60 mm, in grado di generare bassi poderosi, e padiglioni full-size da 100 mm, per un efficace isolamento dai rumori. A completare l’offerta delle postazioni di gioco all’interno dell’area tornei, 2 postazioni al top per il mobile gaming, allestite con i performanti notebook ROG G752 e dedicate ad entusiasmanti sfide 1vs1.

Special guest dell’evento Paolo Cannone, l’influencer italiano più seguito e conosciuto per il gioco League of Legends, che darà appuntamento a tutti gli appassionati dell’omonimo titolo (e non solo) per giocare con lui e divertirsi insieme, sfidandolo in duelli all’ultimo click. Accanto allo spazio dedicato ai tornei, l’area istituzionale ASUS | Republic of Gamers garantirà ai visitatori di Romics la possibilità di sperimentare il meglio dell’ecosistema ROG, articolato in sei ulteriori postazioni di gioco, tutte allestite per sperimentare la migliore tecnologia gaming firmata ASUS, tra cui in particolare:

I notebook gaming delle serie ROG e ROG STRIX – ROG G752, ROG Strix GL502/702 e GL553/753 – dedicati agli appassionati del gaming in mobilità, potenti e ben equipaggiati, con schermi da 15,6” a 17,3” e caratterizzati tutti da un look dinamico ed aggressivo e diverse varianti cromatiche



I desktop gaming ROG GT51 e G20, in grado di assicurare tutta la potenza necessaria per vivere esperienze di gioco mozzafiato anche alle più elevate risoluzioni, insieme all’accattivante ROG GR8 II, il desktop ultracompatto ad alte prestazioni, capace di offrire eccellenti prestazioni di gioco ed affascinare con i suoi sorprendenti effetti di luce



I monitor più evoluti per il gioco, dal ROG PG279Q - sobrio e performante, con pannello 27” IPS e risoluzione 2K @ 165Hz - all’esclusivo ROG Swift PG348Q - con pannello curvo IPS da 34” e formato ultra-wide 21:9, capace di regalare sessioni di gioco incredibilmente coinvolgenti - al nuovissimo ROG Swift PG258Q - il primo al mondo a vantare un’eccezionale frequenza di aggiornamento di ben 240Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms



Le cuffie gaming ROG Centurion 7.1 e Strix 7.1 in grado di assicurare un’eccellente qualità di ascolto ed un incredibile audio posizionale grazie al surround reale, entrambe espressamente progettate per soddisfare le attese dei professionisti e dei più esigenti appassionati di gaming



I mouse gaming ROG Spatha, Impact, Gladius II, pensati ciascuno per adattarsi alle specifiche preferenze soggettive o diverse esigenze di gioco e tutti arricchiti di spettacolari effetti di luce LED per assicurare ulteriore impatto e personalità



La tastiera meccanica ROG Claymore, dal look minimale ed altamente personalizzabile grazie ai diversi effetti cromatici RGB ed al posizionamento variabile del tastierino, indispensabile alleato per affrontare anche le sfide più impegnative