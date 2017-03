Asus ROG annuncia l'evento Join the Republic: Outshine the Competition

ha annunciato la serie di eventi mondiali: il primo evento, che si terrà a Berlino il prossimo 1 Aprile, prevede un imponente party gaming a tema "Aura" per tutti i giocatori partecipanti e vedrà la presenza di DJ e percussionisti.

Nel corso di questo primo evento saranno presentati tutti i più recenti prodotti gaming tra cui schede madri, schede grafiche, desktop e monitor, dispositivi per il networking e altre periferiche unitamente a un progetto ROG top-secret.

Questa prima manifestazione vedrà la straordinaria partecipazione del team di giocatori professionisti Ninjas in Pyjamas (NiP) e di famosi YouTuber e Twitch streamer tra cui LTZonda, aSmoogl, Paracetamor e Proxy Fox, Kelly Jean, MarzbarMelania 'gina' Mylioti. Non mancherà una serrata gara ad Overwatch tra tre squadre che includeranno NiP, Twitch streamer e fan presenti all’evento.

ROG, in collaborazione con Bethesda Softworks, presenteranno Quake Champions e Prey dando la possibilità ai fan presenti all’evento di cimentarsi con questi nuovi giochi su hardware ROG prima del lancio ufficiale. L’evento Join the Republic: Outshine the Competition sarà trasmesso in streaming a partire dalle ore 15:00 del primo aprile.