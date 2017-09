Asus ROG presenta i nuovi mouse pad Scabbard e Strix Edge

amplia la famiglia di accessori dedicati al gaming con l’annuncio di due nuovi mouse pad:, in formato extra-large e resistente all’acqua, e il versatilecon orientamento verticale.

Risultato diretto dell’impegno nell’offrire la miglior esperienza di gioco con caratteristiche esclusive per soddisfare le esigenze anche dei giocatori più estremi, ROG Scabbard è un mouse pad in formato extra-large resistente all’acqua appositamente progettato per offrire una lunga durata grazie all’utilizzo di materiali di primissima qualità: realizzato in Cordura Lite - il materiale preferito dai principali produttori di attrezzature militari e per esterni – il mouse pad offre una superficie sensibile, resistente ai graffi e alle macchie, che non teme neanche le fuoriuscite accidentali di liquido che potrebbero verificarsi durante i momenti di gioco più concitati. Grazie al suo spessore di 2 mm, Scabbard offre un appoggio stabile e confortevole e garantisce un movimento fluido sia per i mouse laser che per i modelli ottici.

Le sue dimensioni extra-large – misura infatti 900 x 400mm - offrono ai gamer non solo tutto lo spazio necessario per muoversi agevolmente ma anche per posizionare il proprio arsenale da gioco: mouse, tastiera o addirittura il proprio notebook. Resistenza e affidabilità si affiancano al design lineare con scritte che si illuminano al buio che ben si sposano con qualsiasi configurazione da gioco e aggiungono un tocco di orgoglio ROG”all’atmosfera. Con i bordi cuciti anti-sfilacciamento e una base in gomma rosso ROG che si posiziona saldamente su qualsiasi superficie, ROG Scabbard è il miglior e fedele alleato di ogni giocatore.

Progettato per essere utilizzato in verticale, ROG Strix Edge è un mouse pad versatile dalle dimensioni generose che assicura un grande vantaggio competitivo in qualsiasi scenario di gioco. La speciale superficie ad intreccio orizzontale assicura un controllo ottimale e movimenti precisi per qualsiasi tipo di mouse. Con una superficie di 400 x 450 mm, Strix Edge offre ampio spazio per muoversi in modo preciso e fluido, e lo spessore di 2 mm crea un appoggio confortevole per mani e polsi. Resistente e colorato, il nuovo mouse pad è dedicato a coloro che apprezzano la versatilità: leggero, sottile e con una base perfettamente aderente a qualsiasi superficie, può essere arrotolato per un facile trasporto ed utilizzo ovunque ci si trovi, senza influenzare in alcun modo la presa.

ROG Scabbard e ROG Strix Edge sono disponibili a un prezzo consigliato rispettivamente di 44,90 Euro e di 29,90 Euro, IVA inclusa.