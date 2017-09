ASUS torna alla Games Week con una ricca e rinnovata gamma di prodotti

: La settima edizione di, l’evento più atteso dell’anno da videogiocatori e appassionati di videogame, in programma a Milano dal 29 settembre al 1° ottobre presso Fiera Milano Rho, accogliecon la più ampia gamma di proposte dedicate al mondo del gaming.

Con un imponente allestimento, lo stand Republic of Gamers – ROG (Pad. 8 - Stand B02) offrirà ai visitatori di Milan Games Week la possibilità di sperimentare tutta la potenza di un arsenale quanto mai ricco e articolato di soluzioni dedicate al gaming, regalando non poche sorprese ed emozioni ad appassionati e gamer che sono invitati a scoprire le diverse soluzioni loro dedicate e le tante novità proposte attraverso le numerose postazioni di gioco allestite, ciascuna progettata per esaltare le caratteristiche univoche di ogni device e soddisfare attese ed esigenze di ciascuna diversa tipologia di giocatore e gioco.



Un maestoso palco centrale accoglierà ben 12 postazioni, sulle quali si accenderà la sfida in perfetto stile eSport. Un enorme ledwall mostrerà in tutto il loro splendore gli avvincenti gameplay, offendo al pubblico la possibilità di assistere in maniera privilegiata ai numerosi match in programma nel corso della lunga tre giorni che si articolerà in un fitto e variegato palinsesto di attività - last call per aggiudicarsi un posto per il torneo nazionale ESL Italia Championship su League of Legends, finalissima per la proclamazione della nazionale italiana CS:GO, appassionanti showmatch con ospiti internazionali – oltre a offrire al pubblico la possibilità di calcare questo prestigioso palco, calandosi nei panni di un professional gamer per confrontarsi con i diversi titoli a disposizione e provare l’emozione vera di una sfida con assoluti campioni di calibro internazionale. Sul palco si alterneranno infatti numerosi personaggi di spicco nel panorama internazionale dell’eSport: dal team spagnolo ROG ARMY – con i suoi giocatori conosciuti in tutta Europa e campioni di tutte le competizioni spagnole, hanno partecipato anche a molte competizioni internazionali di cui l’ultimo qualifier per le LCS – che metterà alla prova abilità e strategia di quanti si cimenteranno in appassionanti sfide a League of Legends, il MOBA online più giocato al mondo, ad una rappresentanza del team PSG - Paris Saint-Germain, di cui il giocatore “Daxe” si è aggiudicato un campionato mondiale, che non mancherà di dare spettacolo impegnandosi in frenetici match del nuovissimo FIFA 18, al suo debutto ufficiale proprio nei giorni di MGW.

Lo stand ROG ospiterà anche le fasi finali per la selezione dei componenti della Nazionale Italiana ITeSPA che rappresenterà il nostro paese nel World Championship dell’IeSF su Counter Strike: Global Offensive, lo sparatutto in prima persona competitivo più giocato nel panorama eSport, e la finale “Last Chance” League of Legends per conquistare l’ultima possibilità di entrare nell’ESL Italia Championship. Per chi si aggiudicherà questo slot, in più la possibilità di sfidare direttamente l’agguerrito team ROG Army.



Addentrandosi nei 400 metri quadrati che raccolgono il meglio della produzione gaming ROG, si segue un percorso che, come tradizione, presenta le numerose soluzioni offerte raggruppandole in specifiche aree tematiche. Si procederà così attraverso postazioni di gioco complete e differenziate tra loro e articolate nelle diverse declinazioni e configurazioni di prodotto per assicurare da ultimo la possibilità di esprimersi al meglio in tutti i possibili generi, dagli FPS di ultima generazione ai più frenetici giochi d’azione, passando per MMO, giochi di ruolo e sperimentazione di mixed reality.



Il nucleo centrale dell’allestimento ospita una nutrita selezione di PC assemblati “Powered by ASUS” (PBA), il marchio dedicato a chi è alla ricerca di una soluzione tailor-made, potente, affidabile e distintiva, in linea con le più elevate attese o specifiche esigenze. I PC Powered by ASUS sono infatti sinonimo di performance assolute ed emblema delle soluzioni tecnologiche più esclusive ed evolute, accuratamente realizzati da partner certificati e impegnati a soddisfare le necessità degli utenti più esigenti, soluzioni che vantano la selezione della migliore componentistica del leader di mercato e la garanzia di affidabilità e sicurezza della certificazione PBA. All’interno di quest’area fanno così bella mostra di sé sette diversi sistemi, realizzati tutti da partner diversi e tutti con configurazioni al top, capaci di affascinare e intrattenere il pubblico della manifestazione che potrà testarne direttamente le performance. Tra queste spicca in particolare la postazione di guida, allestita con tre monitor gaming ASUS VA326H con pannello curvo da ben 32” affiancati l’uno all’altro per regalare una visione totalmente coinvolgente e immersiva della scena di gioco e un’esperienza di intrattenimento davvero mozzafiato, esaltata ulteriormente dall’esclusivo cockpit Evolve di SPARCO, eccellenza italiana nella realizzazione di componenti e abbigliamento motorsport, partner dell’evento e fornitore unico delle prestigiose sedute gaming scelte per offrire ai player tutto il confort e la funzionalità necessari per un’esperienza di gioco davvero unica. A corollario di questa ampia sezione anche due creazioni ancora più esclusive realizzate dal noto modder Twister che non mancheranno certo di stupire gamer e visitatori più appassionati.



Ampio lo spazio dedicato ai notebook, con una selezione dei modelli gaming più apprezzati, dal ROG G752 ai modelli ROG Strix GL502 e ROG Strix GL702, versatili e potenti laptop da 15,6 a 17.3 pollici su piattaforme NVIDIA GTX serie 10, Intel e AMD Ryzen, tutti contraddistinti da un design particolarmente aggressivo con accattivanti combinazioni di colori e da efficienti e innovativi sistemi di dissipazione del colore con camera a scambio di vapore, che ne migliora il raffreddamento e ne aumenta la stabilità. Star assoluta in questa area lo straordinario ROG Zephyrus, il notebook gaming da 15,6'’ più sottile al mondo che vanta i più performanti processori Intel Core i7 abbinati a una impressionante sezione grafica NVIDIA GeForce GTX 1080. L’ultrasottile e ultra-performante ROG Zephyrus adotta l’esclusivo e sorprendete sistema di raffreddamento ROG Active Aerodynamic System con illuminazione personalizzabile Aura RGB, un pannello superveloce da ben 120Hz con tecnologia wide-view, una superba riproduzione dei colori con copertura del 100% della gamma cromatica sRGB e la tecnologia NVIDIA G-SYNC per azioni di gioco mozzafiato e sempre incredibilmente fluide.



Tra le postazioni desktop invece non si può non essere attratti dalle linee aerodinamiche e originali del possente desktop ASUS GT51CA, che offre l’esclusiva abbinata di potenti processori Intel Core i7 overcloccabili fino a 4,6 GHz e un comparto grafico che integra fino a due NVIDIA GeForce GTX 1080 in configurazione SLI per performance davvero esuberanti e assicura tutta la potenza necessaria per esperienze di gioco esaltanti in risoluzione 4K UHD a più di 60 frame al secondo. Per chi ama invece volumi più contenuti, ROG GR8 II è la piattaforma gaming VR più compatta al mondo, equipaggiata con scheda grafica ASUS GeForce GTX1060, processori Intel Core i7 di ultima generazione a 65W e memoria di sistema DDR4 fino a 32GB per un sorprendente dettaglio di immagine ed entusiasmanti esperienze di gioco. Mini solo nel formato, ROG GR8 II è un PC con prestazioni da desktop puro, dal look aggressivo e accattivante - grazie agli effetti di illuminazione assicurati della tecnologia Aura Sync RGB, sincronizzabili in 12 differenti modalità con tutti gli altri prodotti e periferiche ROG compatibili per una totale personalizzazione del sistema - racchiude avanzate tecnologie come l’esclusiva ROG SupremeFX, Sonic Studio III, Sonic Radar III e GameFirst IV per vivere esperienze di gioco epiche e realmente immersive.

Un’ulteriore sezione dello stand, realizzata grazie a una speciale collaborazione Corsair, Intel e Nvidia accoglie altre 8 postazioni desktop evolute, dalla componentistica accuratamente selezionata per offrire agli enthusiast l’esperienza di gioco più estrema sui titoli di ultimissima generazione: processori Intel Core i9-7900X, motherboard ROG Strix X299-XE Gaming, schede grafiche ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC edition, SSD M.2 Corsair Force MP500, 16GB di RAM DDR4 2666MHz Corsair Vengeance RGB a elevate prestazioni con illuminazione a LED RGB e supporto XMP 2.0. Potenza e affidabilità delle soluzioni proposte verranno testate direttamente dai visitatori che potranno sfidarsi tra loro e confrontarsi con i team internazionali ROG ARMY e PSG, oltre alla possibilità di cimentarsi in anteprima assoluta con INSIDIA, il nuovo gioco multiplayer di duelli a turni realizzato dal gruppo italiano Bad Seed.



Ciascuna postazione desktop è affiancata da differenti modelli di monitor, in ragione della ricca gamma d’offerta degli LCD espressamente indirizzata al gaming e che include pannelli tradizionali flat oppure curvi in formati che spaziano dai 24 ai 34 pollici. Anteprima assoluta per l’Italia, gli esclusivi monitor gaming ROG Strix XG258Q, dedicati a gamer professanti ed evoluti, con pannello curvo Full HD da 25”, frequenza di aggiornamento nativa a 240Hz, velocissimi tempi di risposta di soli 1ms e Adaptive-Sync. Oltre che stupire per qualità e caratteristiche del pannello, i nuovi monitor gaming della serie ROG Strix XG affascinano anche per il loro look distintivo, grazie all’esclusiva cover posteriore con affascinanti effetti di illuminazione RGB, offrendo un’arma in più ai giocatori che si sfideranno sul palco anche in agguerrite sessioni di Overwatch. La nutrita selezione di monitor include anche gli ampi ROG Swift PG348Q, che vantano uno schermo curvo Ultra-Wide Quad HD (UWQHD) da ben 34 pollici dotato di pannello IPS con risoluzione 3440 x 1440 pixel, in grado di restituire immagini estremamente dettagliate e più spazio sullo schermo rispetto ai tradizionali pannelli in formato 16:9 e il modello ROG Swift PG258Q con pannello flat e frequenza di aggiornamento di 240 Hz per garantire il massimo livello di fluidità nell’azione.

Ogni postazione da gioco sarà opportunamente equipaggiata dalle più evolute periferiche nel panorama gaming, per offrire controllo totale e la più ricca e appagante esperienza di gioco. Tra queste spiccano sicuramente le nuovissime cuffie gaming ROG Strix Fusion 300 con audio surround 7.1 canali che offrono un suono immersivo e cristallino, eccezionalmente leggere e performanti, confortevoli anche per lunghe maratone di gioco su PC, console e smartphone, cui si affiancano le cuffie Cerberus V2 con gli esclusivi driver ASUS Essence per una elevata qualità sonora e ancora maggiore durata e comfort d’uso. Tra le periferiche di puntamento sarà possibile testare i nuovi mouse ROG Gladius II, ROG Pugio e ROG Strix Evolve, da abbinare al mouse pad extra large ROG Sheath e alle tastiere Cerberus Mech RGB e ROG Claymore RGB. L’intera gamma di periferiche ROG e ROG Strix è realizzata con materiali premium e componenti esclusivi per offrire performance sempre ottimali e il miglior controllo possibile, articolandosi in diversi modelli tra cui scegliere in funzione delle preferenze individuali e delle specifiche caratteristiche del gioco, tutti comunque personalizzabili grazie all’esclusiva tecnologia di illuminazione Aura RGB e dal supporto Aura Sync per la più completa personalizzazione dell’intero ecosistema di gioco.

Per tutti gli amanti del gaming su piattaforma mobile saranno disponibili tutti i nuovissimi smartphone della famiglia ASUS ZenFone 4, ovvero le serie ZenFone 4 e ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Selfie e ZenFone 4 Selfie Pro, ZenFone 4 Max, tutti caratterizzati da funzionalità fotografiche evolute e doppia fotocamera frontale o posteriore, in aggiunta alle raffinate proposte in ambito tablet rappresentate dalla serie ASUS ZenPad 3, dagli schermi con taglio da 8 e 10 pollici e impiegati per dar vita ad appassionanti sfide e tornei del gioco di carte strategico Hearthstone.

PC e smartphone ASUS si distingueranno anche per le applicazioni di Virtual Reality e Mixed Reality all’interno di un’area dedicata che sarà certamente tra i punti di maggior interesse in questa edizione della Milan Games Week. Per toccare con mano quanto già oggi offre il presente, i visitatori potranno cimentarsi con due diverse postazioni dedicate alla Realtà Virtuale (VR), una nella variante mobile, con l’innovativo smartphone Zenfone AR, l’altra su piattaforma PC, spinta dal piccolo, ma potente ROG GR8 II e visore Oculus Rift. A queste si aggiunge nell’area notebook la possibilità di sperimentare ciò che ci riserva il futuro prossimo ed esplorare le nuove frontiere della Mixed Reality (MR) con il nuovissimo ROG Zephyrus corredato dal futuristico visore ASUS Windows Mixed Reality Headset, che spicca per il suo design curato, ergonomico e leggero, caratterizzato da una cover con un pattern poligonale.

Due ampie vetrine fronte palco offrono invece una visione d’insieme ulteriore dell’ecosistema gaming ASUS includendo una selezione della migliore componentistica ROG – dalle schede madri ROG Maximus IX Extreme e ROG Strix X299-E Gaming alle recenti ROG Crosshair VI Extreme e ROG Zenith Extreme, alle VGA con le schede ROG Strix GTX1080, e GTX1080TI, ROG Poseidon GTX 1080TI e ROG Strix RXVEGA64 – e delle soluzioni per il networking – dal router dual-band Gigabit Wi-Fi RT-AC86U al nuovo ROG Rapture GT-AC5300, il più performante ed esclusivo dei router, il primo a marchio ROG, espressamente progettato per il gaming – fino a giungere al nuovo ROG Strix Magnus, il primo microfono ad alte prestazioni della famiglia ROG.



A latere del palco, protagonista d’eccezione dell’evento, una fiammante Yamaha R6 temporaneamente sottratta alle piste per mostrare in tutto il suo splendore la sua intrigante livrea, grazie alla totale customizzazione ROG: una perfetta sottolineatura del binomio design e performance!

Grazie alla sua partnership con MOBA Milano, il primo Esports Bar italiano, ASUS esporrà soluzioni ROG anche nell’esclusiva “Influencer Lounge” dove i PC Powered by ASUS e una selezione delle migliori periferiche di gioco saranno a disposizione degli influencer più significativi nel panorama gaming italiano che si daranno appuntamento in fiera per incontrare e sfidare il pubblico e dove animeranno avvicinanti tornei “King of the Hill” e duelli mozzafiato uno contro uno.