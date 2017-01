Atari: emergono alcuni dettagli su Gameband, nuovo dispositivo indossabile

Secondo quanto riportato da Wareable.com,si appresterebbe a lanciare un nuovo hardware. Non una nuova console o un home computer bensì un dispositivo indossabile (stile smartwatch/smartband) chiamato

Al momento la notizia non è confermata ma il testo della mail diffusa dagli autori del leak non lascia spazio a dubbi: "Nuovo hardware per il gaming da Atari! Stiamo per annunciare un nuovo dispositivo che vi permetterà di giocare ai nostri classici in un modo completamente nuovo. Potenza, design e velocità."

Presto potremo giocare a Pong e Breakout tramite un nuovo dispositivo indossabile? Non ci resta che aspettare qualche giorno per scoprirlo, la presentazione di questo device sembra essere prevista per il primo febbraio.