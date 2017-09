Atari e Fig annunciano una partnership per lo sviluppo di due nuovi giochi

ha annunciato una partnership con, finalizzata allo sviluppo e alla pubblicazione di due nuovi giochi. I due progetti riguardano il reboot di una IP Atari "molto amata dal pubblico" e una nuova proprietà intellettuale inedita.

"Fig sta fornendo un modello in cui i giocatori non solo aiutano a realizzare i giochi che amano, ma in cui hanno anche l'opportunità di condividere i rendimenti finanziari con gli sviluppatori e i publisher. Siamo molto contenti che Fig abbia aperto il grande potenziale del crowdfunding anche ai publisher come noi, permettendoci di diventare partner con i nostri fan.", afferma il CEO di Atari Fred Chesnais, commentando la nuova partnership con Fig.

Secondo voi quale potrebbe essere l'IP "tanto amata" di Atari che riceverà il reboot?