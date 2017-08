Ataribox: la nuova console sarà finanziata con una campagna di raccolta fondi

ha annunciato che la produzione diprenderà il via solamente in caso di successo della campagna di raccolta fondi, la quale partirà durante l'autunno. L'obiettivo è quello di raccogliere il denaro necessaria per produrre l'hardware e commercializzarlo nel corso del prossimo anno.

Atari ha valutato attentamente le condizioni di mercato prima di optare per il crowdfunging, l'obiettivo della compagnia è quello di lanciare una nuova piattaforma in collaborazione con la community, ascoltando pareri e suggerimenti dai finanziatori.

Ataribox permetterà di rigiocare non solo con i classici Atari ma anche con titoli sviluppati appositamente per questa piattaforma. I primi concept render della console hanno suscitato un discreto interesse, vedremo nei prossimi mesi se la società riuscirà a commercializzare il prodotto.