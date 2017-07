Ataribox, prime immagini della nuova console

ha pubblicato i primi render di, nuova retroconsole che sarà disponibile in due diverse versioni, una in plastica nera con finiture in legno e una dello stesso colore di base (nero opaco) con finiture rosse.

Ataribox includerà anche quattro ingressi USB, uscita HDMI, LED frontali di stato e slot per le schede SD. Nessun dettaglio preciso riguardo le specifiche tecniche, Atari comunque fa sapere che oltre ai giochi classici, l'azienda metterà a disposizione anche una line-up composta da titoli attuali, non è chiaro però se il riferimento sia a giochi nuovi oppure a eventuali prodotti rimasterizzati.

Altre informazioni come data di uscita e prezzo non sono note, Atari svelerà ulteriori dettagli su Ataribox nel prossimo futuro. Cosa ne pensate di questa piattaforma? Approfittiamo dell'occasione per ricordare che a settembre ATGames renderà disponibile Atari Flashback 8 Gold, riedizione dello storico Atari VCS 2600 con oltre 100 giochi inclusi, tra cui Space Invadersm Centipede e Pitfall.