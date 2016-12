Atelier Firis Alchemist of the Mysterious Journey: nuove immagini e dettagli

ha rivelato che, sarà disponibile il 10 Marzo 2017 per PlayStation 4, PlayStation Vita (solo in versione digitale) e per PC Windows su Steam.

Koei-Tecmo Europe ha pubblicato una selezione di nuovi screenshot che illustrano le meraviglie delle location e che introducono alcuni dei tuoi compagni di viaggio chiave Sophie, Plachta, Oscar e Drossel (tutti che ritornano da Atelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book) ed i nuovi arrivati come Revy. Un mondo vastissimo ti aspetta in Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey, con porti caotici e fiumi che mormorano, montagne altissime e molto altro ancora. Firis nella sua emozionante avventura, visiterà moltissime città e villaggi pittoreschi come la prosperosa Reisenberg, la tranquilla Mechen e Flocke il villaggio della neve danzante.

Tra una tappa e l’altra ci sono tantissime ambientazioni da scoprire, ciascuna con le proprie condizioni atmosferiche che influiranno sul viaggio. Selezionando l’abbigliamento appropriato per ogni situazione, garantirai a Firis dei benefici per attraversare facilmente queste terre. Il costume Snow Bright riduce il consumo di Life Points quando fa molto freddo, mentre il costume Zealous Explorer aiuterà a viaggiare dove farà molto caldo. Gli outfit possono avere molti altri effetti come accelerare i movimenti e la velocità, rinforzare le abilità di sintesi o incrementare la probabilità di trovare materiali di alta qualità! Durante l’esplorazione, il giocatore dovrà superare degli eventi per poter accedere alle nuove location. Queste sfide presenteranno delle soluzioni multiple che possono alterare in modo permanente l’ambiente. Prendiamo un ponte rotto, per esempio – aggiustare il ponte ti permetterà di andare facilmente dall’altra parte, ma se decidi di prendere un nuovo sentiero, potresti trovare materiali molto utili. Firis dovrà tornare spesso in alcuni di questi luoghi di interesse perché le permetteranno di viaggiare facilmente avanti e indietro in tutto il mondo.