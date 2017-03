Atelier Firis The Alchemist and the Mysterious Journey: Video Recensione del nuovo episodio della serie

è il nuovo capitolo della longeva serie dedicata alle giovani alchimiste, realizzata da

Disponibile su PlayStation 4 e PS Vita, il titolo ripropone e migliora tutte le meccaniche già intraviste negli scorsi episodi, reintroducendo però anche le limitazioni temporali che erano state rimosse nelle più recenti incarnazioni del brand. Il gioco rappresenta, in ogni caso, un perfetto ibrido tra novità e tradizione, capace di accontentare sia i neofiti, sia i fan della saga. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey.