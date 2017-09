Atelier Liddy & Soeur: confermata la pubblicazione europea

uscirà anche in Europa e Nord America nei primi mesi del 2018, ha confermato di recentetramite un comunicato ufficiale.

Il nuovo gioco della serie Atelier narrerà la storia di due sorelle protagoniste: Lydie, timida e riservata, e la più eccentrica e vivace Suelle. Le due ragazze si imbatteranno in un dipinto magico al cui interno vi è nascosto un mondo misterioso che potremo esplorare nel corso dell'avventura.

Atelier Liddy and Soeur: Alchemists of the Mysterious Painting sarà disponibile in Europa su PC, PS4 e Nintendo Switch nei primi mesi del 2018. Rispettivamente in testata e in calce alla notizia, potete dare uno sguardo ad un nuovo trailer e a una galleria di screenshot.