Atelier Liddy & Soeur: nuove immagini e informazioni da Famitsu

L'ultimo numero di Famitsu contiene diverse informazioni e una serie di nuove immagini per, il nuovo Jrpg della serie. Lo sviluppo del gioco si trova al 58% del suo completamento.

Oltre ad essere previsto in uscita su Playstation 4 e Playstation Vita, è stato confermato che il titolo arriverà anche su Nintendo Switch, ma visto che il processo di sviluppo si trova ancora al 58% è presto parlare di una data di lancio precisa.

Atelier Liddy & Soeur: Alchemists of the Mysterious Painting narra la storia di due sorelle che si imbattono in uno quadro magico, un dipinto che funge da porta da acceso a un mondo misterioso. Stando alle parole dello sviluppatore, il tema portante dell'avventura sarà proprio questa percezione della realtà in bilico tra la vita di tutti i giorni e il fantastico. Nelle immagini riportate in calce alla notizia possiamo dare un'occhiata alle ambientazioni e alle due protagoniste dell'avventura.

Atelier Liddy & Soeur arriverà questo Inverno in Giappone su PS4, PS Vita e Switch, nessuna notizia per quanto riguarda una possibile release occidentale.