Atelier Liddy & Soeur: pubblicato il trailer di debutto ufficiale

In occasione del Tokyo Game Show 2017,hanno pubblicato il trailer di debutto ufficiale di, nuovo Jrpg in arrivo su PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch questo inverno in Giappone.

Il gioco narra la storia di due sorelle che si imbattono in uno quadro magico, un misterioso dipinto che farà da porta da acceso a un mondo misterioso. Stando alle parole degli sviluppatori, la percezione del mondo in bilico tra realtà e fantasia sarà il tema portante dell'avventura.

Atelier Liddy & Soeur: Alchemists of the Mysterious Painting uscirà in Giappone su PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch questo inverno, al momento non è stata fatta nessuna dichiarazione per quanto riguarda la pubblicazione in Occidente.