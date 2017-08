Atelier Liddy & Souer uscirà questo Inverno in Giappone su PS4, PS Vita e Switch

Famitsu ha rivelato cheuscirà in Giappone nel corso di questo Inverno su Playstation 4, Playstation Vita e Nintendo Switch. Emersi ulteriori dettagli sul gioco.

Come suggerisce il titolo, Atelier Liddy & Soeur: Alchemists of the Mysterious Painting sarà un'avventura ambientata all'interno di un dipinto magico, con protagoniste due sorelle gemelle. Liddy Marlen (descritta come una ragazza dal carattere tranquillo) e Souer Marlen (all'opposto, un tipo molto energico) abitano in una piccola città di Melveille, la capitale del Regno di Adalett. Le due sorelle si imbatteranno in un dipinto magico che contiene al suo interno un mondo misterioso da scoprire.

Parlando delle meccaniche di gioco, in battaglia potranno essere schierate tre coppie di personaggi per un totale di sei membri presenti nel party. Soltanto i personaggi schierati nella parte frontale potranno essere manovrati, visto che gli altri rimarranno sotto il controllo della IA. Atelier Liddy & Soeur arriverà questo Inverno in Giappone su PS4, PS Vita e Switch, nessuna notizia per quanto riguarda una possibile release occidentale.