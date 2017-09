ha annunciato cheuscirà in Giappone il prossimo 21 dicembre nei formati PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch.

Il gioco sarà disponibile in formato retail e digitale e come parte dell'esclusivo "Atelier 20th Anniversary Box". Koei-Tecmo ha confermato che Atelier Lydie & Suelle The Alchemists and the Mysterious Paintings uscirà in Occidente nei primi mesi del 2018 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (via Steam), la data di lancio per il mercato occidentale non è stata ancora confermata.