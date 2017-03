Atlus annuncia le date e i prezzi dei DLC di Persona 5

ha da poco aggiornato il sito ufficiale di, aggiungendo informazioni sulle date di uscita e i prezzi dei DLC riservati alla versione occidentale del gioco. Si tratta maggiormente di pacchetti dedicati alla personalizzazione estetica dei personaggi, con costumi ispirati a precedenti titoli

Di seguito, ecco l'elenco dei DLC previsti per Persona 5, con relativa data di uscita e prezzo in dollari.

Catherine Costume and BGM Set – 5/2/17 – $6.99

Izanagi and Izanagi Picaro Set – 4/11/17 – $2.99

Persona 4 Costume and BGM Special Set – 4/11/17 – $6.99

Devil Summoner Raidou Kuzunoha Costume and BGM Special Set – 5/2/17 – $6.99

Persona 5 Swimsuit Set – 4/25/17 – Free

Persona 4: Dancing All Night Costume and BGM Special Set – 4/25/17 – $6.99

Shin Megami Tensie: Persona Costume and BGM Special Set – 4/18/17 – $6.99

Persona 2 Costume and BGM Special Set – 4/18/17 – $6.99

Shin Megami Tensei IV Costume and BGM Special Set – 4/25/17 – $6.99

Orpheus and Orpheus Picaro Set – 4/11/17 – $2.99

Thanatos and Thanatos Picaro Set – 4/18/17 – $2.99

Persona 3 Costume and BGM Special Set – 4/11/17 – $6.99

Kaguya and Kaguya Picaro Set – 4/18/17 – $2.99

Persona 5 sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 4 aprile su PS3 e PS4.