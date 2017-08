Atlus apre la sua prima divisione di publishing in Europa

, il publisher giapponese dietro la famosa saga di, ha inaugurato la sua prima divisione di publishing in Europa, aprendo un nuovo studio a Londra per espandere l'operato della compagnia anche nel nostro continente.

Se fino a questo momento Atlus si era affidata ai publisher di terze parti come Koch Media per portare i suoi giochi in Europa, con questa mossa la compagnia giapponese potrà operare in completa autonomia anche nel nostro continente. La strategia fa parte dell'acquisizione effettuata da SEGA a partire dal 2013 (e completata al 100% nel 2016).

Il nuovo team possiede già il suo direttore commerciale Simon Inch, e riceverà presto il suo PR manager e il suo product marketing manager. Stando alle parole della compagnia, l'apertura della nuova sede di publishing a Londra permetterà di portare le collector's edition tipicamente esclusive del mercato americano anche in Europa.

Senz'altro un'ottima notizia per tutti i fan europei dei giochi realizzati da Atlus.