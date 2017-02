Si avvicina San Valentino, e in vista dell'occasioneha deciso di sorprendere i fan dipubblicando sul proprio sito ufficiale delle romantiche cartoline personalizzabili, sfruttando il tema principale del gioco: Take Your Heart.

Come alcuni di voi ricorderanno, inizialmente la data di uscita di Persona 5 in Occidente era proprio prevista per San Valentino, ma il publisher ha poi deciso di rinviarla per migliorare ulteriormente la localizzazione del JRPG.

Le cartoline, che potete personalizzare a questo link, ritraggono i protagonisti del gioco e riportano le loro frasi caratteristiche. State già pensando a chi inviarle?

Ricordiamo che Persona 5 sarà disponibile a partire dal prossimo 4 aprile, su PS3 e PS4.