Radiant Historia Perfect Chronology per Nintendo 3DS arriverà in Occidente.

Radiant Historia Perfect Chronology è la versione rimasterizzata di Radiant Historia, titolo uscito nel 2011 su Nintendo DS e ora pronto a tornare su 3DS in una nuova veste. Rispetto alla versione originale, questa riedizione può contare su un comparto tecnico migliorato e su nuovi contenuti per la storia, oltre a varie migliorie al gameplay non meglio specificate. Maggiori dettagli sul progetto verranno condivisi in un secondo momento.