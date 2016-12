Atlus ha intenzione di annunciare diversi nuovi giochi nel 2017

L'ultimo numero settimanale della rivista giapponese Famitsu include un messaggio di auguri da parte di, compagnia che, oltre ad augurare un buon anno ai giocaotori, ci ha anche tenuto a precisare che il 2017 sarà un anno importante per i fan dei loro giochi.

I creatori delle saghe di Shin Megami Tensei e Persona hanno infatti assicurato che "hanno in serbo diversi giochi che annunceranno nel 2017", incoraggiando i fan ad attendere con trepidazione le novità; sebbene non sia stato rivelato alcun dettaglio al riguardo. Molto probabilmente Project RE Fantasy è da considerarsi al di fuori del discorso, essendo il gioco già stato anticipato con artwork e con un teaser trailer. Un indizio più concreto, invece, lo fornisce Kazuyuki Yamai, producer di Shin Megami Tensei IV: Apocalypse, che nelle scorse settimane ha anticipato che il 2017 sarà un anno importante per la serie MegaTen. Anche Naoto Hiraoka, Atlus Director of Consumer Software Department, ha confermato che la compagnia ha intenzione di annunciare i propri progetti futuri facendo attendere i giocatori meno del solito.

In passato si è anche parlato di una possibile, ma al momento non confermata, realizzazione di Persona 5: Arena. E voi, vorreste vedere un sequel delle serie Atlus, o preferireste delle nuove IP?