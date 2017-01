Atlus lancia un sito teaser per il 25° anniversario di Shin Megami Tensei

ha aperto un sito teaser relativo a un misterioso progetto che verrà annunciato in occasione del venticinquesimo anniversario della serie, che cadrà nel 2017.

Nel momento in cui scriviamo, il sito presenta solamente un logo che evidenzia in numeri romani i quattro episodi principali della saga (usciti nel 1992, 1994, 2003 e 2013), oltre alla scritta "Next", che sembra quindi l'arrivo di un nuovo gioco della serie, presumibilmente Shin Megami Tensei V.

Al momento, Atlus non ha diffuso altri dettagli e non sappiamo quando potremo ricevere nuove informazioni in merito, non ci resta che attendere per saperne di più. L'ultimo episodio, Shin Megami Tensei IV Apocalypse, è stato pubblicato in Occidente lo scorso mese di dicembre, in esclusiva su Nintendo 3DS.