Attacco hacker al forum di CD Projekt, rubati i dati di 1.8 milioni di account

Il forum ufficiale diè stato attaccato da un gruppo di hacker che avrebbe rubato le credenziali di 1.8 milioni di account. Il furto risale allo scorso mese di marzo, la società però ha confermato l'accaduto solamente nelle scorse ore.

CD Projekt RED si scusa con tutti i membri della community e invita gli utenti registrati sul forum ufficiale della compagnia a cambiare i propri dati di accesso alla piattaforma per una maggior sicurezza. I dati rubati contengono indirizzi email e password degli utenti, le informazioni in questione però sono criptate e dunque di difficile accesso anche per hacker esperti. La società polacca ha comunque aumentato i sistemi di sicurezza per evitare che l'accaduto possa ripetersi nel prossimo futuro.