Attack on Titan 2: disponibili tanti nuovi screenshot a 1080p

Quest'oggiha pubblicato tanti nuovi screenshot per, il nuovo titolo musou in sviluppo pressoispirato alla celebre serie di manga e anime.

Grazie alle immagini, possiamo dare un'occhiata ai primi sette personaggi svelati: Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Arlert, Levi, Miche Zacharias, Nanaba e Gelgar. A differenza del primo capitolo della serie, che metteva a disposizione solamente 10 combattenti, in questo avremo l'imbarazzo della scelta, dal momento che ne saranno presenti più di 30. Da notare che Miche, Nanaba e Gelgar saranno giocabili per la prima volta in assoluto.

È anche possibile avere un assaggio della funzionalità Town Life, all'interno della quale i nostri protagonisti potranno interagire tra loro e vivere delle vite ordinarie, prima di catapultarsi un'altra volta in battaglia contro i temibili giganti. Questa volta si tratterà di una componente cruciale dell'esperienza, poiché permetterà alla storia principale di avanzare mentre verranno approfonditi i personaggi e le loro relazioni, tramite i dialoghi.

Potete ammirare gli screenshot nella galleria, assieme ad alcuni artwork dei personaggi. Vi ricordiamo che Attack on Titan 2 avrà anche una modalità co-op e che verrà pubblicato in Occidente su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, anche se al momento non è ancora disponibile una data di lancio ufficiale. In Giappone, arriverà nei primi mesi del 2018 per PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch.