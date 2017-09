ha annunciato chesarà disponibile Giappone dal 30 novembre in esclusiva su Nintendo 3DS. Il gioco riprenderà gli eventi narrati nella seconda stagione della serie animata.

Attack on Titan 2 Future Coordinates presenterà uno Story Mode basato sull'anime e una modalità World Mode, la quale permetterà di esplorare le principali ambientazioni della saga. Al momento non ci sono conferme riguardo il possibile arrivo del gioco in Occidente, restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito.