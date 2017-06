Nelle scorse ore ha fatto il suo debutto sui principali canali televisivi giapponesi il primo spot ufficiale di, nuovo titolo basato sulla serie, attualmente in fase di sviluppo negli studi di

Attack on Titan 2 Future Coordinates presenta uno Story Mode basato sulla seconda serie TV di Attack on Titan, oltre alla nuova modalità World Mode, con supporto per la co-op fin oa un massimo di quattro giocatori. Il titolo sarà pubblicato in Giappone nel 2017 su Nintendo 3DS, nessuna conferma riguardo eventuali porting per altre piattaforme, incerta anche l'uscita in Europa e Nord America.