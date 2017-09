Attack on Titan 2 esce su PC, PS4, Xbox One, Switch e PS Vita; nuove immagini

Nel corso del Tokyo Game Show 2017,ha annunciato cheuscirà in Giappone su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PS Vita nei primi mesi del 2018. In aggiunta, il publisher ha presentato una nuova galleria di immagini tratte dal gioco, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Per quanto la pubblicazione europea e nord americana del titolo sia già confermata, non sono state rivelate le piattaforme di riferimento, né la finestra di lancio.

Nei mesi precedenti, Koei-Tecmo ha invece assicurato che il gioco riceverà un'ottimizzazione apposita per sfruttare le capacità tecniche di PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Lasciandovi alla visione degli screenshot, ricordiamo che Attack on Titan 2 sarà disponibile in Giappone durante i primi mesi del 2018. Attendiamo novità per quanto riguarda la data di rilascio occidentale.