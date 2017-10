Attack on Titan 2: pubblicati quattro nuovi screenshot

Grazie a quattro nuovi screenshot in presa diretta pubblicati da Famitsu, possiamo dare un ulteriore sguardo ad, titolo annunciato daal termine dello scorso agosto.

Il gioco riprenderà gli eventi della seconda stagione dell'anime, introducendo nuove meccaniche di gioco per garantire ai fan una maggiore libertà di movimento. Rispetto al precedente capitolo i personaggi sono notevolmente aumentati, e oltre agli scontri con i giganti il titolo offrirà elementi RPG avanzati che caratterizzeranno la vita fra le mura.

Trovate i nuovi screenshot in calce alla notizia, e vi ricordiamo che Attack on Titan 2 uscirà all'inizio del 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In Giappone sarà inoltre pubblicata una versione per PlayStation Vita.