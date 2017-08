Attack on Titan 2 uscirà su PS4 e Xbox One con supporto a PS4 Pro e One X

Nei giorni scorsi,ha annunciato ufficialmente, sequel dell'omonimo titolo basato sulla celebre serie manga/anime. Il publisher, tuttavia, non aveva specificato inizialmente le piattaforme sulle quali il gioco avrebbe segnato il suo arrivo.

La testata di DualShockers è riuscita ad entrare in contatto con Hisashi Koinuma e Hideo Suzuki, rispettivamente presidente e Chief Operating Officer di Koei-Tecmo e Manager di Omega Force: da questo incontro è emerso che Attack on Titan 2 uscirà su PlayStation 4 e Xbox One.

Interrogato su una possibile versione per Nintendo Switch, Koinuma ha dichiarato che al momento non vi è alcun piano piano per portare il gioco sull'ibrida della grande N. Tuttavia, è desiderio del publisher portare il gioco alla portata di un'utenza il più possibile ampia; motivo per il quale un'edizione per Switch non è da escludere.

Confermato invece il supporto a PlayStation 4 Pro e Xbox One X: il gioco beneficerà su queste piattaforme di migliorie a livello grafico e prestazionale.

Attack on Titan 2 uscirà su PS4 e Xbox One durante il 2018. Koei-Tecmo mostrerà maggiore materiale tratto dal gioco ad ottobre/novembre, quando si sarà arrivati alla fase di produzione attiva.